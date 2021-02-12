Сервіс показуватиме пацієнтам, як можна отримати призначені препарати.

В Україні стартує сервіс, який допоможе онкохворим отримати призначені препарати безоплатно.

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я, 15 лютого стартує електронний сервіс «Ліки для онкохворих - підпишись на життя», який допоможе зробити лікування для пацієнтів з онкологією доступнішим і зменшити частку українців, що відмовляються від лікування.

Читайте такожВ Україні щороку онкозахворювання діагностують у близько тисячі дітей - МОЗ

«Часто пацієнти з онкологією, отримавши відмову у препараті, не сподіваються отримати препарати на наступні курси лікування безкоштовно. Вони збирають кошти на препарати або взагалі відмовляються від лікування. Наш сервіс «Ліки для онкохворих - підпишись на життя» показуватиме пацієнтам, як можна отримати призначені препарати безоплатно», - зазначила голова ГО «Ліки контроль» Наталія Гуран.

Сайт http://onco.likicontrol.com.ua/ відображає ліки, які закуповуються за державний кошт за напрямом онкологічні та онкогематологічні захворювання, а також ліки з Національного переліку основних лікарських засобів. Крім того, на сайті можна налаштувати та отримувати повідомлення про надходження призначених препаратів у вибраний регіон.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко