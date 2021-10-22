Міністр зазначив, що зараз два заводи, які займаються виробництвом медичного кисню, зупинилися на планові регламентні роботи на 10-15 днів.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко наголошує, що станом на сьогодні проблем з медичним киснем для хворих на COVID-19 немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

За словами Ляшка, пацієнт зі штамом "Дельта" споживає медичного кисню у 5-6 разів більше.

"Середні витрати рідкого кисню в лікарнях на добу, у порівнянні з аналогічним періодом квітня 2021 року, збільшилися вдвічі. Є міста, де споживання кисню сягає сьогодні 45-50 тонн на добу. Сумарний необхідний розрахунковий кисневий потік в країні сьогодні - 977 тисяч літрів кисню на хвилину", - зазначив урядовець.

Ляшко зауважив, що наразі два заводи, які займаються виробництвом медичного кисню, зупинилися на планові регламентні роботи на 10-15 днів. Ще в одного виробника на заході України виникли технічні несправності. "І відразу поширилися чутки, що нібито кисню не вистачає, система не готова. Спростую. Усі пацієнти, які потребують кисневої терапії, отримують її. До планових регламентних робіт ми готувалися. І спільно з виробниками знайшли їм заміну на цей період. Заміну, яка стане ще додатковою потужністю після виведення заводів з регламентних робіт", - наголосив Ляшко.

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Він також повідомив, що всього на потреби удосконалення системи киснепостачання у лікарнях цього року було виділено 1 млрд 148 млн грн, з них цієї осені в регіони було направлено майже 400 млн грн.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 21 жовтня, виявили 23 785 нових випадків коронавірусного захворювання. Зокрема, захворіли 1800 дітей та 391 медпрацівник. Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, від ускладнень померли 614 осіб - найбільше з початку пандемії, а видужали - 8 530 пацієнтів.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

В Україні встановлено новий рекорд щеплень: за добу вакциновано майже 270 тис. осіб. За даними МОЗ, 269 тис. 666 людей вакциновано вчора проти COVID-19: одну дозу отримали - 184 тис. 107, повністю імунізовані - 85 тис. 559.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 млн 557 тис. 659 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 млн 829 тис. 174.

Загалом проведено 15 млн 386 тис. 831 щеплення.

Довідка УНІАН. Кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби розпочалась в Україні 24 лютого. Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech і AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

Зазначимо, записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автор: Таня Поляковська