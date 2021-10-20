Самогубства стали причиною смерті 4099 осіб за період з січня по серпень.

За вісім місяців з початку року в Україні померло 439430 осіб. Офіційно від коронавірусу померли 37077 осіб.

Про це повідомляє сайт Державної служби статистики.

За даними Держстату, найбільше життів з початку року забрали хвороби системи кровообігу - 276070 осіб, з них від ішемічної хвороби серця померли 192343 людини, а ось інсульт став причиною смерті 53470 осіб.

При цьому онкологічні захворювання вбили 49021 українця.

Читайте такожКиїв на порозі "червоної" зони епіднебезпеки-КличкоВодночас COVID-19 забрав життя 37077 осіб, а грип та пневмонії вбили 10684 особи. А через хвороби органів травлення померли 16040 осіб.

Крім того, з січня по серпень інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 4214 осіб, з них туберкульоз - 1905, СНІД - 1546 українців.

Також різні зовнішні причини вбили 18 627 українців, а саме:

самогубства - 4099;

транспортні нещасні випадки - 2200 громадян;

утоплення - 1269;

отруєння алкоголем - 1181;

інші випадкові отруєння - 1033;

умисні вбивства - 848;

загибель на пожежі - 808.

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В Україні за минулу добу виявили 18 912 нових випадків коронавірусного захворювання. Від ускладнень померли 495 осіб, а видужали - 7 605 пацієнтів.

Зокрема, захворіли 1 447 дітей та 435 медпрацівників. До лікарень за добу потрапили 5 468 осіб з підозрою або підтвердженою підозрою-19.

З початку пандемії в Україні виявили 2 679 185 випадків-19. З них 61 843 людини померли від ускладнень захворювання, а 2 344 799 — одужали.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

19 жовтня від COVID-19 вакциновано 226 587 українців. Одну дозу отримали 142 141 особи, повністю імунізовані - 84 446 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 207 903 особи, з них отримали одну дозу – 8 207 901 особа, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 658 010 осіб (з них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 14 865 911 щеплень.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Анастасія Горбачова