Ляшко переконаний, що китайська вакцина від коронавірусу CoronaVac найближчим часом буде визнана на рівні ЄС.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що інтервал між першою та другою дозою вакцини CoronaVac можуть скоротити з 28 до 14 днів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в онлайн-інтерв‘ю з медичним експертом ЮНІСЕФ, яке транслювалось на Facebook-сторінці МОЗ України.

“Щодо AstraZeneca (інтервал між першою та другою дозою — УНІАН) залишається 12 тижнів. Поки нових даних не з’являлося, і національна технічна група експертів це питання не переглядала”, - заявив він.

“Щодо питання по CoronaVac, то зараз з’являються дослідження про те, що можна зменшувати термін до 14 днів між першою та другою дозою. Зараз це питання розглядається”, - додав міністр.

Читайте такожЛяшко розповів, коли Україна отримає тести для виявлення штаму "Дельта"Крім того, Ляшко переконаний, що китайська вакцина від коронавірусу CoronaVac найближчим часом буде визнана на рівні ЄС.

Вакцинація від коронавірусу

Як повідомляв УНІАН, кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Від початку кампанії щеплено понад 2 млн 667,5 тис. українців, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – більш як 1 млн 431,1 тис. осіб.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров