На обладнання додатковими ліжками українських лікарень виділено 5,3 мільярди гривень.

У квітні в Україні ліжок, теоретично готових до прийому хворих на COVID-19, налічувалось лише 12 тисяч. Зараз цей показник становить майже 52 тисячі.

Про це під час свого виступу в залі Верховної Ради повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає сайт МОЗ.

“Принципово розуміти, що ресурс медичної системи є обмеженим, і становить він 52 тисячі ліжок. Це 30% відсотків від усієї кількості по країні. Інші хвороби не робили канікули у зв'язку з коронавірусом. Зараз МОЗ працює над збільшенням кількості ліжок ще на декілька десятків тисяч”, - зазначив очільник МОЗ.

Міністр також додав, що на обладнання додатковими ліжками українських лікарень виділено 5,3 мільярди гривень.

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“З них 572 млн грн передано в регіони для обладнання киснем. На сьогодні кількість ліжок з киснем становить майже 18 000. До середини листопада кількість ліжок з киснем буде збільшено до 26 000, а до кінця місяця - до 40 000 ліжок. Всі лікарні є в комунальній власності і належать місцевим громадам. І МОЗ від самого початку епідемії поставило завдання лікарням збільшувати кількість ліжок з підведеним киснем”, - заявив Максим Степанов.

Міністр охорони здоров'я також підкреслив, що коронавірус розповсюджується зараз надто швидко, і така ситуація спостерігається у всьому світі.

“Як би ми не намагались збільшити кількість ліжок, все рівно є межа. І у разі, коли заповненість сягне 100%, нам доведеться застосовувати активацію протоколів медичного сортування з пріоритетом надання медичної допомоги хворим з більшими шансами на виживання. І це буде означати, що наша медична система не витримала. Фактично, це буде катастрофа!” - підсумував Максим Степанов.

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Автор: УНІАН