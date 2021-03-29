На думку фахівця, якщо хвиля піднімається швидко, то і падати вона буде швидко, оскільки кількість чутливих до хвороби людей теж зменшується.

Якщо хвиля коронавірусу наростає швидко, то і падати вона буде теж швидко. Під час цієї хвилі коронавірусом можуть заразитися ті, хто раніше уникнув зараження.

Читайте такожУкраїна може укласти договори про постачання американської вакцини-СтепановТаку думку висловив лікар-анестезіолог Рівненської обласної дитячої лікарні Павло Сільковський на сторінці в соцмережі.

"Згідно з офіційними даними, повторних випадків "ковіду" трошки менше 0,1%. Реальний показник, на мою думку, ще кращий. Ви самі знаєте, що дуже багато людей вже перехворіли. Проаналізуйте своє оточення, щоб це підтвердити. Так що нова швидка хвиля накриває переважно тих, хто зумів прожити рік пандемії без захворювання", — написав Сільковський.

За його словами, кількість людей, яким загрожує зараження коронавірусом теж зменшується.

"Якщо хвиля піднімається швидко, то і падати вона буде швидко теж. Тому що кількість чутливих теж зменшується швидко і прогресивно. Так, пікові навантаження на лікарні зараз величезні. Але це сталося не тільки у нас. Всю Європу накрило. Незалежно від жорсткості обмежень. Це викликав коронавірус, який поширюється своїм, не зовсім зрозумілим для нас шляхом", — зазначив фахівець.

Сільковський підкреслює, що панікувати не потрібно, оскільки це може негативно вплинути на імунітет.

"Ще більше людей накриває паніка. А вона імунітету не створює. І може бути повторною безліч разів. І вона так само заважає медикам. Тому що в лікарню ломляться навіть ті, кому вона не потрібна. І в лікарні намагаються довше лікуватися ті, хто цілком собі можуть вже доліковуватися вдома", — додав лікар.

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Автор: Ірина Погоріла