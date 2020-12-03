У миколаївських лікарнях не вистачає кисню і медперсоналу.

У деяких лікарнях на Миколаївщині вже зайняті всі місця для хворих на коронавірус, критично не вистачає кисню і медперсоналу. Ситуація при цьому погіршується з кожним днем.

Читайте такожКарантин не допоможе: лікар назвавши спосіб зупинити епідемію коронавірусу в УкраїніПро це пише «Обозреватель» з посиланням на лікарів і пацієнтів.

Зазначається, що в лікарні Южноукраїнська вже зайняті всі 64 ліжка. За словами заступника головного лікаря цього медзакладу Ірини Мазникової, кисню у них достатньо, а ось з кадрами проблема, в лікарні не вистачає медперсоналу.

Складна ситуація і в лікарні Баштанського району. Тут з 25 ліжок, виділених під коронавірус, на сьогодні зайняті всі.

Непроста ситуація і в самому Миколаєві. У міській лікарні №1 зайнято 96,7% ліжок, це 145 місць з 150. У Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних хвороб з 110 місць зайняті 96 (87,3%). У Миколаївській лікарні №5 – 87,4%, а в лікарні №3-76,5%.

Забезпечення лікарень киснем: що кажуть лікарі та пацієнти

Зазначається, що в цілому ситуація на Миколаївщині із забезпеченням киснем не дуже райдужна. За інформацією Миколаївської облдержадміністрації, всього лише третина ліжок тут має доступ до такого важливого газу. З 1557 ліжок кисневі точки мають тільки 502. Поки рятуються кисневими концентраторами, їх всього 225 на область.

«Ситуація з киснем більш-менш в тих містах і районах, де є промислові підприємства, які взялися допомагати лікарням... В інших все, як і скрізь... Люди буквально повзуть до вікон, щоб відкрити і подихати. Це нестерпно», - додала вона.

Одна з колишніх пацієнток COVID-лікарні Миколаєва розповіла, як вона лежала там:

«Я нічого не можу сказати поганого про медперсонал. Вони роблять те, що можуть. Але їх мало. Вони не можуть підійти до всіх, кому потрібно. А хворий не розуміє, він кричить, у нього істерика, йому погано, а кисню на всіх немає. Часом дихали кілька людей по черзі по 10-15 хвилин від однієї точки. Якщо хтось затримував маску на хвилину, то і до рукопашної доходило. Тому що в палаті на 8 осіб тільки 3 точки. А потім хтось помирав, його клали в мішку в коридорі і перестилали ліжко, тут же клали іншого пацієнта. Це дуже важко психологічно витримати».

Коронавірус в Україні: статистика

За минулу добу на 19 захворіли майже 14496 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 772760 осіб; одужали 384426 осіб; летальних випадків – 12960; проведено ПЛР-тестувань 4654206.

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Автор: Катерина Шварц