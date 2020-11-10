Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що ймовірність антигенної мутації SARS-CoV-2 ще не доведена, однак така мутація може призвести до дуже негативних наслідків.

Заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко прокоментував інформацію про виявлення в шести країнах фактів інфікування норок новим коронавірусом.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«На сьогодні шість країн, а саме Данія, Нідерланди, Іспанія, Швеція, Італія та Сполучені Штати Америки, повідомили про випадки SARS-CoV-2 серед норок», - нагадав Ляшко.

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Головний санлікар зазначив, що мав з цього приводу розмову з послом Королівства Данії в Україні паном Оле Егберг Міккельсеном.

«У ході розмови пан посол поділився досвідом Данії з даного питання та запевнив, що їх уряд вже вживає заходів щодо обмеження подальшого поширення цього варіанту вірусу серед популяцій норок та людей, зокрема. Йдеться про забиття норок на всіх норкових фермах по всій території Данії та нові обмеження для 280 000 людей, які проживають в муніципалітетах, де розташовані норкові ферми», - додав він.

Ляшко зауважив, що наявні дані свідчать про те, що клінічна картина, ступінь тяжкості та передача інфекції серед заражених вірусом SARS-CoV-2, що пов'язаний з норками, є подібними до циркулюючого серед всього населення коронавірусу SARS-CoV-2.

«Однак варіант, пов'язаний з норками, – ще відомий як «варіант кластеру 5» - має поєднання мутацій або змін, які раніше не спостерігались. Ймовірність антигенної мутації SARS-CoV-2 ще не доведена, але у найгіршому випадку антигенна мутація може мати наслідки для імунітету, реінфекцій та ефективності вакцин від COVID-19. Щодо вакцин – багато із кандидатів у вакцини від COVID-19 використовують спайк-білок коронавірусу у якості цілі», - повідомив він.

Ляшко зауважив, що проінформував Держпродспоживслужбу, Мінекономрозвитку, Національну академію наук, Національну академію медичних наук щодо проведення оцінки ризиків, пов’язаних з поширенням SARS-CoV-2 у популяції норок, впливом на заходи, що зараз впроваджуються для стримування поширення коронавірусної хвороби.

Коронавірус у норок: що відомо

Данський уряд 4 листопада ухвалив рішення про знищення всіх норок на звірофермах після виявлення випадків зараження серед тварин для запобігання поширенню мутованого коронавірусу. Відомо, що коронавірус швидко поширився на 1 тис. 139 норкових фермах у Данії.

Пізніше у ВООЗ заявили, що інфікування норок новим коронавірусом зареєстровано, крім Данії, ще в п'яти країнах: Нідерландах, Іспанії, Швеції, Італії і США.

*** Антигенний дрейф - це різновид генетичної зміни вірусів, що виникає через накопичення мутацій у вірусних генах, кодуючих поверхневі білки, що приймають антитіла. Це призводить до появи нового штаму вірусних частинок, який не ефективно інгібується антитілами, що запобігали зараженню попередніми штамами.

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Автор: Костянтин Гончаров