В середньому бригади екстреної медичної допомоги здійснюють близько 17-19 тисяч виїздів на добу.

В Україні упродовж останнього тижня спостерігаються пікові навантаження на службу екстреної медичної допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак заявила під час брифінгу.

Читайте такожЛяшко розповів, скільки госпіталізацій на добу витримають ковід-лікарні

"Ми впродовж останнього тижня маємо пікові навантаження на службу екстреної медичної допомоги. У нас високий рівень госпіталізації. Якщо говорити про «екстренку», то це в середньому практично щодоби в останній тиждень 17-19 тис. виїздів бригад екстреної медичної допомоги", - сказала Микичак.

Разом з тис, за її словами, у деяких областях спостерігається зниження навантаження на службу екстреної допомоги, зокрема це Івано-Франківська та Закарпатська області.

"Водночас залишається високий рівень виїздів служби бригад екстреної медицини у Запорізькій, Одеській, Харківській області", - додала Микичак.

Коронавірус в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого тижня показник госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 було перевищено у 20 регіонах.

В Україні минулої доби виявлено 7 тис. 856 нових випадків COVID-19, померли 287 осіб, госпіталізовано 2 тис. 770 осіб.

Новини України та світу на ранок 12 квітня

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко