Її дозволяє проводити закон "Про захист населення від інфекційних хвороб".

Міністр охорони здоров'я України допускає, що до окремих груп людей може бути застосована примусова вакцинація від коронавірусної хвороби.

Про це Віктор Ляшко заявив в ефірі "Свободи слова" на каналі ICTV.

За його словами, може настати момент, коли в Україні може бути запроваджено примусову вакцинацію.

Він відзначив, що її дозволяє проводити закон "Про захист населення від інфекційних хвороб".

Читайте такожЗ четверга вся країна перейде до "жовтої" зони карантину - Ляшко"Сьогодні вакцина доступна для всіх і вакцинація є добровільною. Питання введення категорій професій, для яких вакцинація від коронавірусу буде обов'язкова, розглядається", - відзначив Віктор Ляшко.

Раніше повідомлялося, що в Україні хочуть ввести окрему кримінальну відповідальність для медиків за фальшиві довідки про вакцинацію від COVID-19 та фальшиві негативні ПЛР-тести.

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Автор: Дмитро Хилюк