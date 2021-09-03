Віктор Ляшко наголосив, що ключовим елементом співпраці МОЗ та Світового банку є прискорення темпів вакцинації проти COVID-19.

Світовий банк може додатково надати Україні 150 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом та прискорення темпів вакцинації.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в Facebook.

"Обговорили поточний стан реалізації Міністерством трьох проектів Світового Банку з загальним обсягом позики 439,7 млн доларів. Отримав запевнення щодо можливості додаткового фінансування в розмірі до 150 млн доларів, у разі необхідності, на екстрене реагування на COVID-19 та вакцинацію в Україні", - написав міністр.

Також Ляшко наголосив, що ключовим елементом співпраці МОЗ та Світового банку є прискорення темпів вакцинації проти COVID-19.

"Колеги із Світового банку позитивно оцінили проведену роботу з цього напрямку в літні місяці, що дозволило нам у 9 разів збільшити охоплення щепленнями. Закликали на цьому не зупинятись та активно рухатись вперед". - додав він.

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Вакцинація від коронавірусу в Україні

В Україні за 1 вересня щепили від COVID-19 119 тис. 022 особи.

Зокрема, отримали першу дозу 38 тис. 353 особи, другу - 80 тис. 669. Щеплення проводилось 906 мобільними бригадами з імунізації, 2 тис. 827 пунктами щеплення та 330 центрами вакцинації.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 5 млн 452 тис. 125 осіб, з них отримали дві дози - 3 млн 906 тис. 070.

Автор: Олег Давигора