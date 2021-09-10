Станом на сьогодні "на залишках" є близько 12 млн доз вакцини, а також плануються додаткові поставки.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів про ситуацію з наявністю вакцин проти COVID-19 в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у коментарі журналістам.

"В Україну з початку вакцинальної кампанії ми привезли вже понад 22 млн доз вакцини, 10,5 - використали. Сьогодні ми маємо приблизно 12 млн доз вакцини на залишках. І плюс до кінця року у нас розплановано чітко щотижнево, середа-четвер, поставки додаткових вакцин", - сказав він.

Ляшко запевнив, що поставки будуть безперебійними.

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"Сьогодні головне, щоб було бажання приходити і вакцинуватися. Вакцина доступна, і вакцина є на вибір", - підсумував міністр.

Нагадаємо, як писав УНІАН, в Україні є вакцини проти коронавірусу, термін придатності яких закінчується вже восени 2021 року. Міністерство охорони здоров'я планує максимально ефективно їх використати. Відтак, зрозуміло, що найближчим часом в Україні будуть вакцинувати від коронавірусу препаратами від AstraZeneca і Pfizer.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

В Україні вчора зафіксовано новий рекорд щеплень за добу - вакциновано 173 тис. 615 осіб. Одну дозу отримали 67 тис. 042 особи, повністю імунізовані - 106 тис. 573.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 млн 789 тис. 254 особи.

Автор: Таня Поляковська