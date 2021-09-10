Вони можуть записатися на щеплення до найближчого пункту щеплення чи центру вакцинації онлайн або за їхніми контактними телефонами.

Усі іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, можутьвакцинуватися від COVID-19 за тією ж процедурою, що й українські громадяни.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

"Вони можуть записатися на щеплення до найближчого пункту щеплення чи центру вакцинації онлайн або за їхніми контактними телефонами. Перелік і контакти центрів та пунктів можна знайти на сайті https://list.covid19.gov.ua/ або за номером 0 800 60 20 19. Право на безоплатне щеплення мають іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, та особи, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту", - зазначили в МОЗ.

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Також у міністерстві пояснили, що для іноземців та осіб без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, медичні послуги мають покриватись за рахунок власних коштів, коштів добровільного медичного страхування чи інших джерел, не заборонених законодавством. Сама вакцина від COVID-19 є безоплатною.

Іноземці та особи без громадянства, які тимчасово перебувають в України, на підтвердження першого щеплення отримують довідку 063/о "Карта профілактичних щеплень".

Усі іноземці та особи без громадянства, яких щепили двома дозами протиковідної вакцини в Україні, можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію від COVID-19. Вони можуть отримати його в лікаря, який проводив щеплення, або, якщо вони підписали декларацію з сімейним лікарем, то цей документ можна отримати в нього.

При цьому для проживаючих в Україні іноземців на даний момент недоступний електронний сертифікат вакцинації в додатку "Дія".

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї, та Spikevax американської компанії Moderna.

Автор: Леся Лещенко