За його словами, в Україні провакциновано лише 35% дорослого населення.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко сказав, коли можна буде говорити про масову вакцинацію підлітків від COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова на ICTV".

Ляшко розповів, що в Україні поки що тільки 35% дорослого населення вакциновано принаймні однією дозою.

При цьому міністр додав, що Київ знаходиться в лідерах - 57% вакцинованих.

Читайте такожПо смертності від COVID-19 ще будуть реєструвати високі цифри - ЛяшкоЗа його словами, якщо буде провакциновано понад 50%, а бажано - 70% дорослого населення, то "тоді ми повернемося до питання масової вакцинації підлітків".

Раніше головний лікар одного з діагностичних центрів Львова спрогнозував, коли Україні "світить" кінець епідемії коронавірусу.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Надя Пришляк