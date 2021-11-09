Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко сказав, коли можна буде говорити про масову вакцинацію підлітків від COVID-19.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова на ICTV".
Ляшко розповів, що в Україні поки що тільки 35% дорослого населення вакциновано принаймні однією дозою.
При цьому міністр додав, що Київ знаходиться в лідерах - 57% вакцинованих.
Читайте такожПо смертності від COVID-19 ще будуть реєструвати високі цифри - ЛяшкоЗа його словами, якщо буде провакциновано понад 50%, а бажано - 70% дорослого населення, то "тоді ми повернемося до питання масової вакцинації підлітків".
Раніше головний лікар одного з діагностичних центрів Львова спрогнозував, коли Україні "світить" кінець епідемії коронавірусу.
Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua