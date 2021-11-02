Хлопцям загрожує до двох років позбавлення волі.

Столичні правоохоронці відкрили справу за статтею про домашнє насильство проти групи підлітків, що знущалася з хворої бабусі заради відео для соцмереж.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва у Facebook.

"Вчора (1 листопада – УНІАН) під час моніторингу мережі Інтернет в одному із телеграм-каналів правоохоронці виявили відео, у якому двоє хлопців знущаються над літньою жінкою, направляючи на неї предмет, схожий на пістолет. Поліцейські зареєстрували дану подію та розпочали встановлення осіб порушників", – йдеться у повідомленні поліції.

Незабаром столичні правоохоронці встановили особу одного порушника. Ним виявився 18-річний киянин. Наразі поліцейські встановлюють особу іншого кривдника.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про домашнє насильство.

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Тим часом кілька фігурантів справи вже встигли записати відео з виправданнями своїх дій щодо літньої жінки.

За словами одного з хлопців, відео знімали "заради приколу". Насправді підлітки нібито доглядають за хворою, а самій бабусі, мовляв, було весело.

Що сталося

У понеділок, 1 листопада, в мережі з’явилось відео знущань кількох хлопців з лежачої пенсіонерки. Підлітки весело реготали й наставляли на літню жінку пістолет, не забуваючи знімати все це на камеру.

Незабаром вони припинили жартувати, хлопець з пістолетом сказав: "Гаразд, ба, все нормально".

Ролик підлітки опублікували в Instagram, що спричинило шквал критики з боку небайдужих громадян. У соцмережі фігуранти скандалу намагалися виправдатися, мовляв, пістолет насправді був іграшковий.

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Автор: Віолетта Орлова