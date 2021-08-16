Після укусу змії слід одразу звернутися за медичною допомогою за номером 103, закликають українців.

У Львівській області двох людей госпіталізували після укусу змій.

Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Мешканця с. Довге Гірське Дрогобицького району доставили у Бориславську міську лікарню 15 серпня близько 16.30. Він був у стані середнього ступеня важкості. 78-річного чоловіка змія вкусила у праву руку.

Читайте такожНа Львівщині за день три людини потрапили у лікарню після укусу змій

Також від змії постраждала 60-річна жінка. Її госпіталізували 15 серпня приблизно о 20.10 у реанімаційне відділення Сколівської ЦМЛ. Мешканка м. Стрий була у стані середнього ступеня важкості. Її змія вкусила у праву гомілку під час прогулянки.

Що робити під час укусу змії: поради лікаря

У разі, якщо вас вкусила змія у кінцівку, зафіксуйте її за допомогою імпровізованої шини (дошки, палиці). За можливості прикладіть до рани лід, загорнутий у тканину. Продезінфікуйте рану та накладіть стерильну пов’язку.

У жодному разі не можна:

розрізати рану;

всмоктувати отруту;

припікати рану;

накладати джгут.

Після укусу змії слід одразу звернутися за медичною допомогою за номером 103.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Вікторія Гордієнко