У Львівській області двох людей госпіталізували після укусу змій.
Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.
Мешканця с. Довге Гірське Дрогобицького району доставили у Бориславську міську лікарню 15 серпня близько 16.30. Він був у стані середнього ступеня важкості. 78-річного чоловіка змія вкусила у праву руку.
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Також від змії постраждала 60-річна жінка. Її госпіталізували 15 серпня приблизно о 20.10 у реанімаційне відділення Сколівської ЦМЛ. Мешканка м. Стрий була у стані середнього ступеня важкості. Її змія вкусила у праву гомілку під час прогулянки.
Що робити під час укусу змії: поради лікаря
- У разі, якщо вас вкусила змія у кінцівку, зафіксуйте її за допомогою імпровізованої шини (дошки, палиці).
- За можливості прикладіть до рани лід, загорнутий у тканину.
- Продезінфікуйте рану та накладіть стерильну пов’язку.
У жодному разі не можна:
- розрізати рану;
- всмоктувати отруту;
- припікати рану;
- накладати джгут.
Після укусу змії слід одразу звернутися за медичною допомогою за номером 103.