Стан потерпілих – середньої тяжкості.

У Львівській області через укус змії госпіталізували двох дітей.

Про це повідомляти Головне управління ДСНС України у Львівській області.

Згідно з інформацією, 26 липня о 12:28 до рятувальників надійшло повідомлення, що в реанімаційне відділення Турківської центральної районної лікарні поступила дівчинка, 2011 року народження, жителька с. Верхня Яблунька Самбірського району, з діагнозом – укус змії в гомілково-ступневий суглоб лівої ноги. Стан потерпілої – середньої тяжкості.

Читайте такожНа Львівщині жінка та дитина потрапили до реанімації через укуси змій

Зазначається, що цього ж дня о 19:30 ДСНС поінформували про госпіталізацію до приймального відділення Яворівської центральної районної лікарні хлопця, 2005 року народження, жителя с. Рогізно Яворівського району, з діагнозом – укус змії пальця правої стопи. Потерпілий перебуває у стані середньої тяжкості.

Раніше в МОЗ розповіли про дії, якщо вас вкусила змія.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Світлана Макринська