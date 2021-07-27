У Львівській області через укус змії госпіталізували двох дітей.
Про це повідомляти Головне управління ДСНС України у Львівській області.
Згідно з інформацією, 26 липня о 12:28 до рятувальників надійшло повідомлення, що в реанімаційне відділення Турківської центральної районної лікарні поступила дівчинка, 2011 року народження, жителька с. Верхня Яблунька Самбірського району, з діагнозом – укус змії в гомілково-ступневий суглоб лівої ноги. Стан потерпілої – середньої тяжкості.
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Зазначається, що цього ж дня о 19:30 ДСНС поінформували про госпіталізацію до приймального відділення Яворівської центральної районної лікарні хлопця, 2005 року народження, жителя с. Рогізно Яворівського району, з діагнозом – укус змії пальця правої стопи. Потерпілий перебуває у стані середньої тяжкості.
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