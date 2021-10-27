Чоловік і жінка завжди говорили, що помруть в один день. Так і сталося - медики не змогли їх врятувати.

У Новояворівській лікарні на Львівщині від коронавірусу в один день померли чоловік та жінка. Медики у реанімації місяць боролися за життя подружжя, проте врятувати інфікованих не вдалося.

Жінка Марія померла зранку 26 жовтня, а її чоловік Володимир – надвечір. Про смерть подружжя розповіла сестра померлої Леся Баранюк на свої сторінці у Facebook.

Читайте також"Найважчий пацієнт": у Львові підліток вже 12 днів у реанімації з ускладненнями від COVID-19"Все життя разом: школа, одруження у 18 років, народження чудових синів і прекрасної доні, одна палата в реанімації впродовж місяця. Вона завжди жартувала, що вони помруть в один день, а він додавав: "Тільки ти трохи швидше". Так і сталось – вони померли в один день. Володя зміг прожити без дружини лише 12 годин", – написала Баранюк.

Як пише 24 канал, померлим було по 66 років. Щеплення від коронавірусу вони не робили. Спершу гірше стало Володимиру, адже у нього були проблеми з серцем. Кілька років тому чоловіку робили операцію. Однак йому вдалося прожити трохи довше, ніж Марії.

Нагадаємо, Львівщина утримує високі позиції черед ковід-інфікованих в Україні. За минулу добу там виявили 1426 випадків зараження коронавірусом.

З 30 жовтня Львівщина разом із ще 7 областями переходить у "червону зону" карантину.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко