НП в Одесі сталася в Преображенському парку, правоохоронці вже почали перевірку.

В Одесі на дитячому майданчику 5-річна дівчинка залишилася без частини пальця під час катання в парку на дитячій гірці.

Надзвичайна подія в Одесі сталася в понеділок, 25 жовтня, в Преображенському парку, підтвердили УНІАН в поліції міста.

За словами очевидців, у дитини, яка з'їжджала з гірки, сталася травматична ампутація частини пальця. Як з'ясувалося, палець потрапив у проріз між металевими частинами, з яких зроблено споруду.

"У підсумку мати в паніці схопила дитину і втекла, палець знайти не змогла, він залишився в гірці", – повідомили очевидці.

У прес-службі мерії Одеси з посиланням на інформацію Одеської обласної дитячої клінічної лікарні повідомили, що постраждалу 5-річну дівчинку привезли в цей медустанову.

Читайте такожНа Львівщині 6-річний хлопчик через вибух петарди залишився без пальців на руці"Дитина отримала травму на гірці в Преображенському парку. Люди звернулися з травматичним пошкодженням фаланги другого пальця правої кисті (у дитини – УНІАН). Провели рентгенограму, первинну хірургічну обробку рани, наклали асептичну пов'язку", – розповіли в мерії.

Допомога була надана амбулаторно, потім дитину відпустили додому.

Поліція вже почала перевірку за фактом травмування дівчинки на гірці, повідомили журналістам у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області.

"Батьки відвезли дитину до медичного закладу з травматичною ампутацією нігтьової фаланги пальця правої руки. Маленькій пацієнтці лікарі надали допомогу і відпустили на амбулаторне лікування. Цю інформацію правоохоронцям повідомив місцевий житель і підтвердили працівники медзакладу. Від батьків дівчинки заяви в поліцію поки не надходило", – розповіли у відділі.

Раніше у Львівській області стався схожий, але більш серйозний інцидент – в місті Новояворівськ дворічна дівчинка допомагала мамі на кухні й засунула руку в електром'ясорубку.

Дівчинку звільняли з "пастки" рятувальники. Пізніше медикам довелося ампутувати дитині три пальці.

Автор: Лариса Козова