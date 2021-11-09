Жінка знаходилась у важкому стані.

На Полтавщині у кременчуцькій лікарні від коронавірусу померла 23-річна породілля.

Про це розповіла віце-мер міста Ольга Усанова, повідомляє видання "Кременчуцька газета".

23-річна породілля померла у лікарні "Правобережна", до якої вона потрапила з підтвердженим COVID-19. Вона перебувала у важкому стані: у жінки була двобічна пневмонія і вона довго була на апараті ШВЛ.

Вона передчасно народила дитину після кесаревого розтину. Немовля було здоровим, але матір лікарі врятувати не змогли.

Також повідомляється, що на той момент у медзакладі перебувало 10 вагітних жінок чи породіль із COVID-19.

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Нагадаємо, лікар-інфекціоніст, експерт ЮНІСЕФ Катерина Булавінова раніше повідомляла, що в Україні з початку пандемії коронавірусу померло 70 вагітних жінок.

"У мене прохання до усіх акушер-гінекологів: зайняти нарешті чітку лікарську позицію і вмовляти кожну вагітну робити щеплення на будь-якому терміні вакциною Pfizer", - наголосила інфекціоніст.

За словами Булавінової, у Великобританії кожний п'ятий важкий пацієнт, який потрапляв до лікарні з COVID-19 - це були вагітні.

Як повідомляв УНІАН, з початку року понад 6 тисяч вагітних в Україні перехворіли на COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Олег Давигора