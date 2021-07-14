Правоохоронці відкрили справу через порушення правил безпеки.

Масове отруєння сталося на лісохімічному заводі на Закарпатті. В результаті одна людина загинула, а ще четверо госпіталізовані.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Трагедія на лісохімічному заводі Перечина сталася через те, що один зі співробітників відкрив люк котла, щоб усунути несправність, але приміщення наповнилося токсичним газом. В результаті інциденту одна людина знепритомніла. Колеги потерпілого намагалися винести його, але також знепритомніли.

Чоловік, який відкрив котел, помер до приїзду медиків, а чотирьох інших працівників доставили в стані легкої та середньої тяжкості, двох з них вже виписали.

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За словами постраждалих, в ході робіт вони нічого не порушували, але проблем з обладнанням не було.

Правоохоронці встановили, що працівник намагався усунути неполадки з обладнанням та надихався чадним газом. Справу кваліфікували за частиною 2 статті 272 "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою" Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Полтавській області внаслідок отруєння невідомою речовиною на м'ясокомбінаті у місті Глобине постраждали 16 працівників, 14 з них госпіталізовані.

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Автор: Анастасія Горбачова