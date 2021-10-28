Попри те, що Київ досі не внесли до "червоної" зони епідеміологічної небезпеки, влада столиці оголосила про нові суворі обмеження через розповсюдження коронавірусної інфекції - зокрема громадським транспортом зможуть користуватися тільки вакциновані або ті, хто має негативний ПЛР-тест.
Про це на брифінгу 28 жовтня оголосив мер Києва Віталій Кличко.
"Громадський транспорт закривати ми не збираємося. Він працюватиме, але їздити в ньому можуть пасажири, які мають сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть не на вході до транспорту, а вибірково - спеціальні групи правоохоронців", - сказав Кличко.
Що чекатиме на тих пасажирів, в кого не виявиться COVID-сертифікату, міський голова не вказав.
Читайте також"Якщо не станеться дива": Київ вже днями потрапить до "червоної" зониПроте Кличко зазначив, що нові обмеження - це єдиний варіант, аби зберегти здоров'я та життя людей й не допустити колапсу медичної системи, яка може не витримати нового напливу пацієнтів.
Також мер закликав містян дотримуватися карантинних правил й вакцинуватися.
Як вже повідомляв УНІАН, за словами, першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника рішення щодо переведення Києва в "червону" зону антикоронавірусного карантину комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій може прийняти 29 жовтня.