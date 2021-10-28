В столиці оголосили нові обмеження через розповсюдження коронавірусної інфекції.

Попри те, що Київ досі не внесли до "червоної" зони епідеміологічної небезпеки, влада столиці оголосила про нові суворі обмеження через розповсюдження коронавірусної інфекції - зокрема громадським транспортом зможуть користуватися тільки вакциновані або ті, хто має негативний ПЛР-тест.

Про це на брифінгу 28 жовтня оголосив мер Києва Віталій Кличко.

"Громадський транспорт закривати ми не збираємося. Він працюватиме, але їздити в ньому можуть пасажири, які мають сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть не на вході до транспорту, а вибірково - спеціальні групи правоохоронців", - сказав Кличко.

Що чекатиме на тих пасажирів, в кого не виявиться COVID-сертифікату, міський голова не вказав.

Читайте також"Якщо не станеться дива": Київ вже днями потрапить до "червоної" зониПроте Кличко зазначив, що нові обмеження - це єдиний варіант, аби зберегти здоров'я та життя людей й не допустити колапсу медичної системи, яка може не витримати нового напливу пацієнтів.

Також мер закликав містян дотримуватися карантинних правил й вакцинуватися.

Як вже повідомляв УНІАН, за словами, першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника рішення щодо переведення Києва в "червону" зону антикоронавірусного карантину комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій може прийняти 29 жовтня.

Автор: Станіслав Кожемякін