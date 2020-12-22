На сьогодні більшість випадків мутованого вірусу було виявлено в людей до 60 років.

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляє, що існує ймовірність, що новий штам коронавірусу може швидше передаватися від людини до людини.

Читайте такожУкраїнцям дали поради, як уберегтися від коронавірусу-мутанту (відео)Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

"Попередні моделювання, які проведені були у Великоританії, дозволяють нам стверджувати, що ця мутація коронавірусу призводить до його збільшення імовірності проникнення в клітини організму. Це призводить до того, що є потенційна загроза, що новий мутований штам вірусу буде швидше передаватися від людини до людини... Це може призводити до швидкого поширення і виникнення нових спалахів коронавірусної хвороби у людей, які не перехворіли на коронавірусну хворобу або не вакциновані", - зауважив Ляшко.

Водночас, на сьогодні, додав він, немає інформації, що мутований коронавірус посилює тяжкість перебігу хвороби або підвищує летальність.

Заступник міністра також зазначив, що станом на сьогодні більшість випадків мутованого вірусу було виявлено в людей до 60 років. "Якщо ми дивимося загальну картину, то в людей до 60 років усе одно тяжкість перебігу легша, ніж у людей після 60 років", - додав він.

Також він прокоментував виявлення мутованого коронавірусу у Великій Британії. Він зауважив, що за останні кілька тижнів там зафіксовано значне зростання кількості випадків коронавірусної хвороби у Південно-Східній Англії. Згодом було повідомлено про циркуляцію нового варіанту SARS-CoV-2.

"За наявною інформацією, даний варіант вірусу був виділений від 915 осіб. І попередньо говориться про чотири випадки, в яких новий варіант призвів до повторного виникнення коронавірусної хвороби", - сказав він і додав, що після додаткових розслідувань буде повідомлено, чи новий варіант вірусу може викликати повторне інфікування.

Ляшко нагадав, що Всесвітня організація охорони здоров'я за кілька днів після заяви Великої Британії повідомила, що "новий варіант SARS-CoV-2 з цими ж мутаціями" був виявлений в Данії, Нідерландах, а також в Австралії.

Він пояснив, що мутація полягає в зміні білків, які розташовані назовні вірусу, це призводить до того, що він може змінювати свої властивості.

"По цій конкретній мутації вчені з Великої Британії говорять про те, що це могло виникнути внаслідок інфікування коронавірусом людини з імуносупресією. І довготриваючий перебіг хвороби саме в цієї людини призвів до того, що імунітет не справлявся у боротьбі з даним вірусом, і вірус продовжував розмножуватися всередині організму, і це призвело до певних мутацій саме в білках-шипах", - зауважив він.

За його словами, додатково вивчається і інша версія, оскільки виявлена мутація коронавірусу схожа з мутацією білка, яка була виявлена в норок з Данії.

"Зараз вчені всього світу займаються цим питанням і досліджують, чи є міжвидова передача від людини до норок і від норки до людини, і чи не призвело це до мутації. А якщо призвело, то які можливі наслідки такої мутації можуть бути для подальшого поширення коронавірусу", - додав головний санлікар.

Новий коронавірус: що відомо

19 грудня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив, що в Лондоні та на південному сході Англії з 20 грудня запроваджується новий, четвертий рівень обмежень через появу штаму коронавірусу, який дуже швидко поширюється. Це фактично означає повний локдаун.

Новий штам коронавірусу відомий як VUI-202012/01. За словами Джонсона, він може бути набагатонебезпечнішим за відомий вченим варіант.

20 грудня Бельгія, Нідерланди, Італія, Австрія та Німеччина тимчасово скасували всі авіарейси з Великої Британії.

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Автор: Тетяна Поляковська