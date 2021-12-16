Спеціалісти протестували дію вакцин на два варіанти штаму коронавірусу "Омікрон".

Учені з Гонконгу довели безсилля двох найпопулярніших вакцин проти нового варіанту коронавірусу "Омікрон". Йдеться про Pfizer-BioNTech та Coronavac.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на Medical Press.

Спеціалісти протестували два варіанти штаму "Омікрон", які є в Гонконгу, — з Південної Африки та Нігерії. Вивчалися дві групи з 25 осіб. У групі, яка отримувала два щеплення Pfizer-BioNTech, тільки п'ять людей змогли протистояти вірусу. Ефективність вакцини була оцінена в 20-24%, що значно нижче порівняно з класичним варіантом коронавірусу.

У групі, вакцинованій Coronavac, жоден реципієнт не виробив антитіла в кількості, достатній для нейтралізації "Омікрону".

Читайте такожДві області вийшли з "червоної" зони — МОЗВчені дійшли висновку, що вакцинація цими препаратами не допоможе у протистоянні новому штаму.

Омікрон: що відомо про штам коронавірусу

Перші повідомлення про зараження новою мутацією коронавірусу з'явилися в листопаді 2021 року в Південній Африці. Вірус швидко поширився в найбільш густонаселеній провінції ПАР Гаутенг.

Випадки зараження цим штамом зафіксовані в Ботсвані, пар і Гонконгу, а також у мандрівників, які прибули в Ізраїль, Бельгію, Німеччину, Італію і Великобританію.

У ВООЗ порівняли штами коронавірусу "Омікрон" і "Дельта". Фахівці вважають, що навіть попри легший перебіг хвороби при зараженні "Омікроном" може перевантажити непідготовлені системи охорони здоров'я - просто через велику кількість інфікованих.

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Автор: Інна Андаліцька