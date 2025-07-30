Однак це не означатиме зникнення російської загрози.

Бойові дії в Україні, ймовірно, будуть призупинені найближчим часом, але це не означає зникнення російської загрози. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, якого цитує tvp.info.

Так, відвідуючи одне з оборонних підприємств Польщі, він наголосив на необхідності подальшої модернізації та посилення польської армії на тлі російської загрози.

"Є велика ймовірність, є багато ознак, які вказують на те, що, можливо, російсько-українська війна буде принаймні призупинена найближчим часом. Але це жодним чином не змінює нашої ситуації", – сказав Туск.

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Перспективи закінчення війни в Україні

Як писав УНІАН, минулої ночі (коли в США був вечір) Дональд Трамп повідомив, що він скасовує раніше встановлений 50-денний строк ультиматуму для Путіна. Замість цього він вимагає від Кремля припинити війну проти України впродовж найближчих 10 днів, або ж США запровадять нові потужні санкції проти самої Росії та її ключових торговельних партнерів.

Разом з тим Трамп висловив сумнів, що Росія одразу піде на поступки і припинить війну у найближчі дні. На його думку, це може бути досить тривалий процес.

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