В ЄС запускають біометричну систему в’їзду: що зміниться для туристів

Європейський Союз поступово впроваджує цифрову систему контролю кордонів, яка замінить штампування паспортів збором біометричних даних — обличчя або відбитків пальців.

З 12 жовтня Європейський Союз розпочинає впровадження нової системи в’їзду та виїзду (EES), яка замінить штампування паспортів на збір біометричних даних — відбитків пальців або зображення обличчя. Про це повідомила Європейська комісія.

Нова система стосуватиметься всіх громадян країн, які подорожують до 29 країн ЄС і Шенгенської зони з короткостроковими поїздками. Під час першого перетину кордону потрібно буде здати або відбитки пальців, або фотографію обличчя. Усі наступні в’їзди до ЄС реєструватимуться автоматично — без необхідності проставлення фізичного штампа у паспорті. EES також дасть змогу одразу виявити, чи перевищив мандрівник термін дозволеного перебування.

Єврокомісія зазначила, що впровадження триватиме поступово протягом шести місяців. Вже зараз у терміналі Eurostar у Лондоні встановлено сканери, а в порту Дувра будують нові кіоски для перевірки біометрії пасажирів автомобілів, автобусів і вантажівок.

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Програма EES є частиною ширшої ініціативи ЄС "розумний кордон". Її мета — прискорити перетин кордону для часто подорожуючих осіб, забезпечити точний облік даних про в’їзд і виїзд, а також посилити контроль за нелегальною міграцією. Система працюватиме у 29 країнах, зокрема у всіх державах Шенгенської зони.

Попри технічну готовність багатьох компонентів, запуск мобільного додатку EES було відкладено. Це пов’язано з тим, що кожна країна-член ЄС повинна інтегрувати систему у свою національну імміграційну інфраструктуру.

Інші новини з ЄС

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз заявив, що утримає 1,5 мільярда євро (або 1,7 мільярда доларів) із загального фонду розміром 4,5 мільярда євро, виділення якого залежить від досягнення стандартів належного врядування і який не може бути використаний для військових закупівель.

Важливо, що це рішення не є остаточним, і фінансування може бути відновлено, якщо Україна досягне певних контрольних показників.

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