Лікар зазначає, щоб уникнути цієї проблеми, варто уважніше стежити, як харчується ваша дитина, скільки вона їсть, і наскільки вона рухлива.

Популярний дитячий лікар, телеведучий, автор книг про здоров'я дітей і здоровий глузд батьків Євген Комаровський назвав шість основних причин дитячого ожиріння.

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У сучасному світі проблема ожиріння, особливо дитячого, стоїть дуже гостро. За статистикою дітки страждають зайвою вагою вже у віці 5-7 років. У чому ж проблема?

На своїй сторінці в Instagram Євген Комаровський опублікував пост, в якому коротко окреслив шість основних причин дитячого ожиріння:

розмір порцій,

фаст-фуд,

вживання цукру,

відсутність поживних жирів,

недолік фізичної активності,

стрес.

А взагалі, добре підмітила одна з підписниць Комаровського, що головна причина дитячого ожиріння — це батьки. Щоб уникнути цієї проблеми, варто уважніше стежити, як харчується ваша дитина, скільки вона їсть, і наскільки вона рухлива. Як тільки налаштується баланс, то проблема ожиріння вам не страшна.

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Автор: Вікторія Гордієнко