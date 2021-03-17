Популярний дитячий лікар, телеведучий, автор книг про здоров'я дітей і здоровий глузд батьків Євген Комаровський назвав шість основних причин дитячого ожиріння.
Читайте такожДослідження показало, що майже 60% українців мають надмірну вагу, а 24,8% - ожиріння
У сучасному світі проблема ожиріння, особливо дитячого, стоїть дуже гостро. За статистикою дітки страждають зайвою вагою вже у віці 5-7 років. У чому ж проблема?
На своїй сторінці в Instagram Євген Комаровський опублікував пост, в якому коротко окреслив шість основних причин дитячого ожиріння:
- розмір порцій,
- фаст-фуд,
- вживання цукру,
- відсутність поживних жирів,
- недолік фізичної активності,
- стрес.
А взагалі, добре підмітила одна з підписниць Комаровського, що головна причина дитячого ожиріння — це батьки. Щоб уникнути цієї проблеми, варто уважніше стежити, як харчується ваша дитина, скільки вона їсть, і наскільки вона рухлива. Як тільки налаштується баланс, то проблема ожиріння вам не страшна.
Поради Комаровського: вас може зацікавити
- Комаровський пояснив, як відрізнити симптоми коронавірусу від ГРВІ
- Вчіть з дитинства: Комаровський розповів, як не варто чхати
- Комаровський розповів, наскільки виправдані візити родичів в період ГРВІ
- Комаровський назвав головні симптоми запалення легенів
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram