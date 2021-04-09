Як повідомив Кличко, також є діти, які потребують кисневої підтримки, чого не було раніше.

У Києві на коронавірус усе частіше починають хворіти діти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

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«Останнім часом стало більше хворіти і дітей. І вони частіше потрапляють в лікарню, ніж рік чи пів року тому – зі складнішим перебігом хвороби. Також є діти, які потребують кисневої підтримки, чого не було раніше», – зазначив Кличко.

Загалом кількість госпіталізованих пацієнтів у столиці не зменшується.

«Як бачимо зі статистики, не зменшується кількість госпіталізованих пацієнтів. І хворих у важкому стані. Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 4633 хворих на коронавірус. Із них 43 дитини», – зазначив мер Києва.

Нагадаємо, у Києві за минулу добу на коронавірус захворіли 1864 киянина. Серед них 25 дівчаток від 1 до 15 років та 20 хлопчиків від 7 місяців до 16 років.

Коронавірус у дітей: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко