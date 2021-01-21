Побічні ефекти після вакцинації від коронавірусу можливі, але не можна точно говорити про зв'язок таких випадків саме з вакциною.
Про це заявив голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО Сергій Комісаренко в ефірі каналу "Україна 24".
"Бувають побічні ефекти, але коли вакцинують мільйони людей, і коли це були люди похилого віку, які на жаль, самі помирають, і було кільканадцять випадків – що ж, складно це прив’язати саме до вакцинації", — сказав він.
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Експерт прокоментував репліку ведучої про те, що у 13 людей після вакцинації Pfizer стався параліч обличчя в Ізраїлі.
"У мого знайомого нещодавно стався параліч без вакцинації, він повернувся після холоду – і паралізувало одну частину обличчя", — заявив він.
За словами експерта, вакцинуватися у будь-якому випадку необхідно.
"Я повинен вас переконати в тому, що захворювання (на COVID-19 – ред.), можливо, з летальними випадками, і вакцинацію не можна порівнювати. Звичайно, потрібно вакцинуватися. Коли вакцинують мільйони людей, то, звичайно, в цей час можуть бути і випадки з побічними ефектами, які або притаманні самій вакцинації, або ті, що відбуваються з нами кожен день. Кожен день деякі люди, особливо похилого віку, які мають сторонні захворювання, відчувають себе погано без всякої вакцинації", — сказав він.
Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?
- Розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією Pfizer домоглися в третій фазі випробувань вакцини високого показника ефективності. У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли на коронавірусну інфекцію 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.
- Президент України Володимир Зеленський попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель врахувати інтереси України при плануванні поставок майбутньої вакцини від COVID-19.
- В середині листопада 2020 року головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що, згідно з попередніми даними, вакцина від американською біотехнологічної компанії The Moderna є ефективною проти COVID-19 на 94,5%. Він зазначив, що вакцинація може розпочатися у другій половині грудня.
- 18 листопада в МОЗ заявили, що близько 4 мільйонів українців отримають безкоштовне щеплення від COVID-19 у першій половині 2021 року. Пізнішу у відомстві уточнили, що для повноцінного захисту від коронавірусу потрібно буде отримати дві дози вакцини, ціна однієї складе 7 доларів.
- В.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я Ігор Кузін повідомив, що Україна може отримати першу партію вакцини від COVID-19 в середині або наприкінці січня 2021 року.
- У Великій Британії вже почали вакцинацію від коронавірусу.
- В Україні вже затвердили план вакцинації населення. В уряді зазначили, що план буде оновлюватися в залежності від вихідних даних.
- Президент України Володимир Зеленський поставив міністру охорони здоров'я Максиму Степанову завдання отримати вакцину до кінця зими.
- 30 грудня 2020 року в ОП повідомили, що Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання на територію України вакцини проти COVID-19 виробництва компанії Sinovac Biotech. Йдеться про закупівлю 1 млн 900 тис. доз за ціною 504 грн за дозу.
- Україна закуповуватиме вакцину від коронавірусу через британського посередника Crown Agents.
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