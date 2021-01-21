Науковець закликав робити щеплення від коронавірусу.

Побічні ефекти після вакцинації від коронавірусу можливі, але не можна точно говорити про зв'язок таких випадків саме з вакциною.

Про це заявив голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО Сергій Комісаренко в ефірі каналу "Україна 24".

"Бувають побічні ефекти, але коли вакцинують мільйони людей, і коли це були люди похилого віку, які на жаль, самі помирають, і було кільканадцять випадків – що ж, складно це прив’язати саме до вакцинації", — сказав він.

Читайте такожЄС обіцяє допомогти Україні якнайшвидше отримати доступ до вакцин від коронавірусу

Експерт прокоментував репліку ведучої про те, що у 13 людей після вакцинації Pfizer стався параліч обличчя в Ізраїлі.

"У мого знайомого нещодавно стався параліч без вакцинації, він повернувся після холоду – і паралізувало одну частину обличчя", — заявив він.

За словами експерта, вакцинуватися у будь-якому випадку необхідно.

"Я повинен вас переконати в тому, що захворювання (на COVID-19 – ред.), можливо, з летальними випадками, і вакцинацію не можна порівнювати. Звичайно, потрібно вакцинуватися. Коли вакцинують мільйони людей, то, звичайно, в цей час можуть бути і випадки з побічними ефектами, які або притаманні самій вакцинації, або ті, що відбуваються з нами кожен день. Кожен день деякі люди, особливо похилого віку, які мають сторонні захворювання, відчувають себе погано без всякої вакцинації", — сказав він.

Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Андрій Василюк