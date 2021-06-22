До МОЗ надійшло вже 1447 заявок на вакцинацію колективів з 216 893 можливих.

Міністерство охорони здоров’я оголосило старт масової вакцинації працівників великих організацій від COVID-19 американським препаратом Pfizer-BioNTech.

Про це йдеться у повідомленні Facebook.

Йдеться про виїзд мобільних бригад до співробітників компаній з щонайменше 50 охочих отримати щеплення.

«Організовані колективи вакцинують у кожному регіоні України в тій послідовності, в якій вони записувалися через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я. Цей процес відбуватиметься поступово та залежатиме від кількості мобільних бригад з імунізації», – кажуть у МОЗ.

Читайте такожУ МОЗ дали рекомендації тим, хто пропустив щеплення другою дозою вакцини21 червня до МОЗ надійшло вже 1447 заявок на вакцинацію колективів з 216 893 можливих.

Як залишити заяву: інструкція

Залишити заявку на виїзд мобільної бригади для щеплення співробітників компанії можна за номером контакт-центру 0-800-60-20-19.

Для цього МОЗ рекомендує:

визначити відповідального за підготовку та організацію процесу вакцинації;

скласти поіменні списки працівників, охочих вакцинуватися (Таких людей має бути не менш як 50. Слід враховувати, що одна мобільна бригада може зробити близько 100 щеплень / день);

залишити заявку на виїзд мобільної бригади з імунізації у контакт-центрі МОЗ за номером: 0-800-60-20-19.

Коли підійде час вакцинації колективу, регіональний координатор з вакцинації зателефонує відповідальній особі та повідомить усю необхідну інформацію для підготовки й проведення щеплень.

Масова вакцинація в Україні стартувала у червні 2021 року з відкриття трьох центрів вакцинації від коронавірусу – у Києві, Львові та Одесі. Нині їх розширили до понад 50 у регіонах.

Громадян колють китайський препарат CoronaVac, схвалений для екстреного застосування ВООЗ, але досі не підтверджений європейським регулятором. Через що CoronaVac відсутній у європейському цифровому сертифікаті з вакцинації, що пом’якшує в’їзд до країн блоку на тлі карантинних обмежень.

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Автор: Яна Ставська