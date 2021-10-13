У МОЗ зазначають, що важливо контролювати всі сфери діяльності, які можуть призвести до погіршення епідемічної ситуації.

Національна поліція вже встановила на планшети поліцейських відповідне програмне забезпечення, яке дозволяє зчитувати QR-код з міжнародних та внутрішніх сертифікатів про вакцинацію від COVID-19.

Як йдеться в повідомленні прес-служби МОЗ, про це сказав голова Національної поліції Ігор Клименко під час наради щодо превентивних заходів у місцях великого скупчення людей та забезпечення дотримання карантинних обмежень.

Заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час зустрічі наголосив, що в Україні важка епідемічна ситуація через штам коронавірусу "Дельта", який зареєстрований у кожній області, і вона доволі швидко погіршується. Тому важливий саме дієвий контроль: за дотриманням маскового режиму, за умовами перевезень, за роботою закладів громадського харчування та розважальними закладами.

"На рівні кожного регіону в нас працює Центр контролю та профілактики хвороб, який також буде допомагати усім в рамках профілактичної роботи, надавати роз’яснення", – сказав Кузін.

Читайте такожУкраїна та Євросоюз підписали угоду про спільний авіаційний простірСвоєю чергою, Клименко наголосив, що діяльність розважальних закладів, зокрема й нічних клубів, ринків, закладів громадського харчування є критичним моментом. "Уряд, розуміючи, що бізнес, який платить громадянам заробітну плату та наповнює бюджет держави, має працювати, встановив можливість їхньої роботи навіть у "червоній" зоні. Обов’язковою умовою такої роботи є також підтвердження клієнтами та персоналом своєї COVID-безпечності", – сказав Клименко.

Голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів Владислава Магалецька повідомила, що продовжиться робота спільних рейдових груп співробітників Держпродспоживслужб та поліції щодо перевірки закладів громадського харчування, розважальних центрів, торгівельних центрів та магазинів. "На жаль, дисципліна формується не тільки закликами, а ще й чітким контролем", – зазначила вона.

Нові правила пасажирських перевезень на час карантину

З 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із "жовтим", "помаранчевим" чи "червоним" рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів одного із цих документів:

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів "жовтого" рівня епідемічної небезпеки;

міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка порталу Дія;

негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який дійсний 72 години.

Автор: Леся Лещенко