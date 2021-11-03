Серед основних причин того, чому деякі громадяни сумніваються у вакцинації - недооцінка ризиків COVID-19, міфи про щеплення та небажання повторно вакцинуватися, якщо в цьому буде необхідність.

42,3% опитаних українських громадян, які ще не вакцинувались від коронавірусної інфекції, готові щепитись за певних умов.

Про це свідчить національне репрезентативне опитування, проведене за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Водночас, 54,6% не хочуть вакцинуватися, а для 3,1% опитаних було важко відповісти.

Як зазначають в ЮНІСЕФ, страх перед хворобою, досвід близьких, поради лікарів та міфи про щеплення – усе це може впливати на рішення людини вакцинуватись від COVID-19.

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При цьому, найбільше мотивує охочих щепитись те, що вакцинація може запобігти коронавірусній хворобі чи ускладненням від неї і що вони не заразять інших людей. В ЮНІСЕФ підкреслюють, що це дійсно так, адже вакциновані люди у 5 разів рідше заражаються та мають більш ніж у 10 разів нижчий ризик госпіталізації з COVID-19, ніж нещеплені.

У зв'язку з цим, це також було найбільшим мотиватором і для тих, хто вже вакцинувався. Так 65% опитаних вакцинувались, щоби не хворіти і не мати ускладнень від COVID-19. Лише 14% респондентів зазначили, що вони зробили це через рекомендацію роботодавця чи закладу освіти.

Загалом, 60% усіх українців позитивно ставляться до вакцинації від COVID-19 і 62% погоджуються, що необхідно робити щеплення від COVID-19.

Також в українців поцікавилися, хто вважає пандемію COVID-19 загрозою. Так вважають 75% тих, хто вже щепились, 76,1% тих, хто не щепились, але хочуть, і 38% тих, хто не щепились і не хочуть.

Серед основних причин того, чому деякі громадяни сумніваються у вакцинації - недооцінка ризиків COVID-19, міфи про щеплення та небажання повторно вакцинуватися, якщо в цьому буде необхідність.

При цьому, серед тих, хто ще не вакцинувався і не бажає цього робити, більшість не довіряють вакцинам, вважають, що вакцинація несе більше ризиків, аніж сам COVID-19, та не хочуть переживати реакцію на вакцини. Майже чверть респондентів вважають, що мають медичні протипоказання до вакцинації від COVID-19.

Ті, хто не хочуть вакцинуватись, не вважають пандемію серйозною загрозою чи COVID-19 такою хворобою, від якої потрібно щепитися взагалі.

Дослідження засвідчило, що важливою у процесі вакцинації є роль сімейного лікаря. 87% щеплених українців сказали, що прислухались до поради лікаря щодо вакцинації. З тих, хто ще не вакцинувались, 77% дослухались би до поради лікаря вакцинуватись.

Понад половина з тих, хто не хоче вакцинуватись, не довірилися б пораді лікаря з цього приводу, 48% не обговорювали питання щеплення з медиком, а 6% – лікар не рекомендував щепитись.

Довідка УНІАН. Дослідження проведене у вересні-жовтні 2021 року (до запровадження "червоних зон") дослідницькою агенцією Info Sapiens за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Світового банку. Методом телефонних інтерв’ю було опитано 2 006 осіб в усіх регіонах України, за винятком окупованих територій. Вибірка репрезентує доросле населення України та відповідає даним Державної служби статистики станом на 1 січня 2020 року за статтю, віком, розміром населеного пункту та макрорегіоном.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що існує єдине постійне протипоказання до вакцинації від коронавірусу COVID-19. Вакцинуватися точно не можна, якщо після щеплення була анафілактична реакція.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Автор: Віталій Саєнко