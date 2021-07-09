Також планується розглянути заветований закон про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів та законопроект про реформування Служби безпеки України.

Наступного пленарного тижня (13-16 липня) Верховна Рада України планує розглянути питання щодо легалізації медичного канабісу.

Про це йдеться в оприлюдненому на сайті парламенту проекті розкладу засідань ВР на наступний тиждень.

Так, у вівторок, 13 липня, повторно, з пропозиціями президента, розглядатиметься закон "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (№3711-д).

Також цього дня розглядатимуться два законопроекти, які стосуються діяльності Вищої ради правосуддя: щодо порядку обрання на посади членів ВРП та діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП (№5068) і щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора ВРП (№5069).

Читайте такожДочка вбитої правозахисниці Ноздровської заявила про погрозиКрім того, 13 липня планується розглянути проект закону про великий Державний Герб України (№5712).

У середу, 14 липня, планується розглянути, зокрема, проект закону про Уповноваженого з медичних питань (№5475) та два законопроекти щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності (№5596 та №5596-1).

На четвер, 15 липня, у проекті порядку денного є, зокрема, законопроект про конституційну процедуру (№4533) та законопроект щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України (№3196-д).

Легалізація медичного канабісу: що відомо

2 червня у Верховній Раді було зареєстровано проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, наукової та науково-технічної діяльності" (№5596), що передбачає дозвіл на легальне лікування хворих медичним канабісом за рецептами лікарів.

30 червня Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував парламенту прийняти в першому читанні законопроект №5596.

7 квітня Кабмін прийняв постанову "Про внесення змін до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" (№324), якою легалізував використання канабісу у медичній практиці. Згідно з документом, в Україні дозволено застосовувати препарати "Набілон" і "Набіксимолс".

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Автор: Тетяна Поляковська