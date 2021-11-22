У столиці знижується навантаження на медсистему, зазначив чиновник.

Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан зазначає, що ситуація з COVID-19 в столиці стабілізувалася, але про перехід з "червоної" в "помаранчеву" зону говорити ще рано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24".

"Що стосується сьогоднішнього дня, то можна сказати, що ситуація стабілізувалася за рахунок впроваджених заходів і за рахунок вакцинації, за рахунок дітей, які знаходилися на вимушеному канікулярному періоді. Тому сьогодні ми спостерігаємо дійсно динаміку зменшення госпіталізацій, важких випадків і зменшення навантаження на медичну галузь", – зазначив Рубан.

Водночас, за його словами, про вихід Києва з "червоної" зони говорити ще зарано.

"Перехід до іншої – з "червоної" до "помаранчевої" – зони занадто рано розглядати. Тому в місті Києві продовжуємо ці карантинні і протиепідемічні заходи й надалі. Лише дітей відправили до школи, до вузів, які сьогодні почали працювати", – сказав він.

Рубан також зауважив, що Київ є лідером з вакцинації, проте деякі люди роблять лише першу дозу вакцини, а по другу не звертаються.

Читайте також"Розслаблятися ще рано": Ляшко розповів про високий ризик повторного спалаху COVID-19 в УкраїніЗа його словами, з кінця жовтня спостерігався різкий підйом захворюваності. "Завдяки впровадженим тритижневим карантинним заходам... ми досягли стабілізації ситуації. Це пов'язано з тим, що коронавірусна інфекція така ж інфекція як і інші респіраторні вірусні інфекції, і таких заходів необхідно буде притримуватися аж до березня, коли циркулюють максимально всі гострі респіраторні вірусні інфекції", – сказав Рубан і додав, що до березня необхідно розробляти різні заходи добровільного стимулювання населення до вакцинації.

Нагадаємо, з 1 листопада у Києві було запроваджено "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

10 листопада мер Києва Віталій Кличко заявив, що система охорони здоров'я столиці працює вже на межі можливостей. У місті, за його словами, на той момент заповненість ліжок для прийому хворих на COVID-19 становила 73%, а ліжок з киснем – понад 70%.

19 листопада Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації ухвалила рішення про відновлення з 22 листопада очного навчання в школах.

21 листопада в ефірі телеканалу "Київ" Кличко заявив, що не виключає, що столиця скоро вийде з "червоної" зони. За його словами, зараз спостерігається тенденція до зменшення госпіталізацій, і знижується показник заповненості ліжок для прийому хворих на COVID-19.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Таня Поляковська