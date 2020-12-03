В одеській лікарні №5 відреагували на скандал, який спалахнув напередодні. Повідомлялося, що у медзакладі тіла померлих по кілька годин лежать поряд з живими пацієнтами.
Читайте також"Люди повзуть до вікон, щоб подихати": медики розповіли про критичну ситуацію з COVID-19 на МиколаївщиніЯк говориться в сюжеті ТСН, у лікарні заявили, що в них критично не вистачає медперсоналу, особливо реаніматологів.
«В мережу потрапили приголомшливі фото… Їх оприлюднили волонтери, до яких постійно звертаються по допомогу родичі пацієнтів. Кажуть, люди помирають просто у загальних палатах через нестачу кисню і брак лікарів», – говориться в сюжеті.
Оприлюднена інформація обурила родичів хворих. Вони почали прориватися всередину лікарні, аби передати медикаменти та побачитися з рідними. У результаті медикам довелося звернутися по допомогу до Нацгвардії, й лікарню взяли під охорону.
Тим часом очільниця медичної частини лікарні написала заяву на звільнення.
Скандал в одеській лікарні №5: подробиці
- За словами волонтерів, медики не справляються з навантаженням.
- Пацієнти з ускладненнями помирають в палатах від нестачі кисню, їхні тіла залишаються там по декілька годин.
- Тамтешні мешканці виклали фото із загиблими у соціальну мережу, спровокувавши скандал.
- Свідки зафіксували мертвих як у палатах, так й у коридорах.
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