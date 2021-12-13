У парламенті на коронавірус хворіють 14 осіб, поділився спікер.

У Верховній Раді України на коронавірус COVID-19 зараз хворіють п'ять народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив голова ВР Руслан Стефанчук.

Читайте такожРадуцький: у "Слузі народу" є депутати, які вважають, що коронавірусу немає"П'ять народних депутатів і дев'ять членів апарату (парламенту – Ред.)", – сказав він.

Раніше стало відомо, що народний депутат від "Слуги народу" Василь Мокан захворів на COVID-19. Політик зазначив, що "півтора року тримався".

Нагадаємо, на коронавірус вже хворіла низка "слуг народу", зокрема, колишній голова партії "СН" Олександр Корнієнко та екс-спікер парламенту Дмитро Разумков.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вас можуть зацікавити такі новини:

Автор: Таня Поляковська