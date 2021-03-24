24 березня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов підписав меморандум з USAID про співпрацю у протидії туберкульозу.

У Програмі медичних гарантій на 2021 рік тариф за лікування пацієнтів з туберкульозом зросте до 40 тисяч гривень.

Про це в Facebook повідомляє Національна служба здоров'я.

"У 2021 році тариф за лікування дорослих та дітей з туберкульозом у стаціонарних та амбулаторних умовах становитиме 40 302 грн на рік. До цього тарифу будуть застосовуватися коригувальні коефіцієнти — за лікування лікарсько-чутливого туберкульозу та за лікування лікарсько-стійкого туберкульозу", - йдеться у повідомленні.

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Допомогу дорослим та дітям, які мають діагноз “туберкульоз”, надають 47 спеціалізованих медичних закладів. З ними Національна служба здоров’я уклала договори на загальну суму понад 1,2 млрд гривень.

Пацієнт з туберкульозом в межах Програми медичних гарантій отримує безоплатно такі основні послуги: лабораторно-інструментальні дослідження; лікування в амбулаторних умовах та умовах стаціонару; ліки з Національного переліку, а також ліки, які закуповуються централізовано за бюджетні кошти.

Крім того, у Програмі медичних гарантій-2021 з’явився новий пакет «Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги».

Надавачі первинної меддопомоги зможуть підписати з НСЗУ договір на надання допомоги хворим на туберкульоз, це наблизить послугу до пацієнтів і забезпечить безперервність лікування. Після завершення лікування в стаціонарі пацієнти матимуть змогу лікуватися під наглядом свого лікаря в більш комфортних умовах. Лікар контролюватиме вживання пацієнтом ліків та результативність лікування.

До нового пакету входить контрольоване лікування, моніторинг, нагляд, психосоціальна підтримка хворих. Надавачі первинної медичної допомоги можуть за бажанням обрати такий пакет медичних послуг і отримуватимуть за це додаткову оплату.

До їхніх обов’язків входитиме: динамічне спостереження за станом пацієнта, організація забору біологічного матеріалу для подальшого дослідження в регіональному фтизіопульмонологічному центрі, визначення спільно з пацієнтом моделі лікування на підставі рекомендації лікаря-фтизіатра та лікарів інших спеціальностей у разі супутніх патологій, організація та забезпечення і зберігання протитуберкульозних препаратів. Їх сімейні лікарі отримуватимуть від фтизіопульмонологічних центрів.

Передбачено, що сімейний лікар проводитиме індивідуальну профілактичну роботу з такими пацієнтами. Їх потрібно навчити, як запобігти чи знизити ймовірність зараження туберкульозом інших людей. Також лікарю доведеться співпрацювати із центрами соціальних служб для сім’ї, дітей, молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування.

Тариф на медичні послуги із супроводу і лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги визначається як капітаційна ставка на місяць, яка становить 775 гривень. До тарифу встановлюються коригувальні коефіцієнти відповідно до результату лікування: коефіцієнт 2 — за місяць, в якому пацієнт досяг результату “вилікуваний” і “лікування завершено” за даними електронної системи охорони здоров’я та 0,75 — за кожен місяць, в якому пацієнт продовжує лікування.

До тарифу також застосовуватимуться коригувальні коефіцієнти — за лікування лікарсько-чутливого туберкульозу та за лікування лікарсько-стійкого туберкульозу.

Меморандум з USAID про співпрацю у протидії туберкульозу

24 березня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов підписав меморандум з USAID про співпрацю у протидії туберкульозу, повідомляє МОЗ.

За словами міністра, лише торік на туберкульоз в Україні захворіли більш як 17 тис. людей, з яких 504 – діти. Одужали понад 14 тисяч громадян, померли 2886.

«Це глобальна хвороба, яка має важкі наслідки не тільки для життя і здоров’я українців, але й для економіки нашої держави. Туберкульоз потребує тривалого й складного лікування. Іноді цей процес триває від 6 місяців до року», – зазначив Степанов.

Водночас, наголосив міністр, хвороба є виліковною за умови ранньої діагностики та постійного медичного супроводу. Об’єднання зусиль з міжнародними партнерами в боротьбі з цією хворобою, на його переконання, дасть кращий результат.

«Я підписую цей меморандум із нашими міжнародними партнерами – з USAID, щоб забезпечити здоров’я та якість життя українців шляхом зниження рівня захворюваності на туберкульоз в Україні. Наша країна зробила відчутний крок вперед до подолання цього недугу, а разом із партнерами ми зможемо здолати туберкульоз в Україні», – наголосив Степанов.

За словами директора регіональної місії USAID в Україні та Білорусі Джеймса Хоупа, у документі окреслене бачення подальшого розвитку співпраці та координації дій, які мають покласти край туберкульозу в Україні.

Туберкульоз в Україні

Сьогодні в Україні та світі відзначають День боротьби з захворюванням на туберкульоз.

Торік в Україні захворюваність на відкриту форму туберкульозу зменшилася на 30%.

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Автор: Вікторія Гордієнко