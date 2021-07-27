З центрального аптечного складу препарат для подальшого транспортування в центри вакцинації видавали вже розмороженим.

Слідом за Харковом, де виявили порушення дотримання холодового ланцюга під час доставки COVID-вакцини Pfizer, з цим препаратом стався інцидент і в Дніпрі.

Про це повідомляє "Страна".

"Облздрав видав до вакцини Pfizer самоблокуючі шприци по 0,5 мл без штрихування розмітки. Тоді як Pfizer колеться по 0,3 мл/доза. Тобто, вони переплутали шприци. Шприци для Moderna дали під Pfizer", - стверджує голова Національної медичної палати України Сергій Кравченко.

Втім, передозування мРНК-вакциною не викличе смертельного результату, хоча можуть проявитися побічні ефекти.

Також Кравченко розповів про інше порушення: з центрального аптечного складу вакцину для подальшого транспортування в центри вакцинації видають вже розмороженою.

Раніше цього самого місяця керівництво Харківської області повернуло держпідприємству "Укрмедпостач" понад 9 тис. доз вакцини Pfizer за порушення "холодового ланцюга" під час транспортуванні.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що в Україні планують дозволити змішувати різні вакцини проти коронавірусу — Міністерство охорони здоров'я вже розробляє офіційні рекомендації щодо цього.

Автор: Станислав Кожемякин