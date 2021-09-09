Усі студенти з підозрами на коронавірус наразі проходять обстеження.

Групу студентів біологічного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка перевели на дистанційне навчання через підтверджений COVID -19 в одного зі студентів. Подібним чином відправили на самоізоляцію групу у "Львівській політехніці".

Про це повідомляє ZAXID.NET. Так, у деканаті ЛНУ ім. Франка журналістам повідомили, що на самоізоляцію з 8 вересня відправили першу групу 4 курсу. Дистанційно навчатися вони будуть упродовж двох тижнів. Це перший подібний випадок в університетах Львова.

Водночас у Національному університеті "Львівська політехніка" одну групу також відправили на самоізоляцію через підозру на коронавірус в одного студентів. Як розповіла журналістам речниця вишу Наталія Павлишин, підозра на COVID -19 зараз є ще у трьох студентів, проте вони ще не контактували з одногрупниками. Усі студенти з підозрами зараз проходять обстеження.

Зазначається, що перехід на дистанційне навчання груп студентів, а також класів школярів чи дошкільнят, якщо один з них захворіє на COVID, є вимогою постанови головного санітарного лікаря України.

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7 вересня в МОН повідомили, що на сьогодні від коронавірусу вакциновано менше 60% співробітників навчальних закладів України. Зокрема - 44 617 працівників закладів вищої освіти (однією та двома дозами), що становить 52,2% від загальної кількості.

Раніше в МОН заявляли, що на вимогу МОЗ для очного навчання необхідно 80% щеплених від COVID-19 співробітників у колективі навчального закладу (у разі встановлення "жовтого" або "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки).

Разом з тим в Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що залежно від особливостей епідемічної ситуації в кожному регіоні, форма навчання здобувачів освіти всіх рівнів в Україні може змінюватися.

Автор: Дмитро Захаров