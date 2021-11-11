Операція тривала шість годин і завершилася успішно.

У Львівській лікарні швидкої медичної допомоги прооперували 6-річну Вікторію Філіпову із міста Дубно, що на Рівненщині.

Як повідомили УНІАН у медзакладі, дівчинку із вродженою вадою серця кілька днів тому доставили до Львова санавіацією.

Зазначається, що операція тривала шість годин. Її разом із львівськими хірургами проводили американські спеціалісти із благодійної організації відомого дитячого кардіохірурга Вільяма Новіка.

"Ми успішно виконали операцію нашій маленькій пацієнтці, - заявив дитячий кардіохірург Віталій Петров, який оперував дівчинку. - Під час однієї операції вилікували одразу три проблеми: з клапаном, в камері серця та найбільшою судиною в організмі – аортою. Ми дуже задоволені цим результатом і співпрацею з Вільямом Новіком. Оскільки все пройшло чудово, то реабілітаційний період буде коротким, вже у найближчі дні дитина буде бігати".

Читайте такожВ Україні підвищили тарифи на пересадку серця та легеньУ рамках візиту американських спеціалістів до Львова планують загалом прооперувати 25 дітей з вадами серця віком від трьох місяців і до повноліття.

Серед них є й вихованці дитбудинків.

Відзначається, що операції безкоштовні, усі витрати на себе взяли спонсори.

Раніше повідомлялося, що у Києві медики швидкої допомоги врятували 28-річного чоловіка, якого знайшли повішеним.

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Автор: Мирослава Бзікадзе