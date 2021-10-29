Життю дитини, яка була доставлена в лікарню зі шматком огорожі в животі, наразі нічого не загрожує.

В Одесі прооперували 12-річного хлопчика, який 27 жовтня наткнувся на вістря металевого паркану.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, хлопчика з села Корсунці прооперували. Наразі він перебуває у лікарні, його життю нічого не загрожує.

Як уточнили в главку, позавчора до правоохоронців звернулася 25-річна жінка і повідомила, що її молодший брат застряг на паркані.

На місце події виїхали старші лейтенанти поліції Євген Наумов і Денис Сокольников, а також капітан поліції Олена Пастернак.

Читайте такожУ Дніпрі рибалку знайшли в багажнику машини з розбитою головою (фото)"Ми одразу викликали працівників ДСНС та медиків. Спільними зусиллями дитину врятували і направили в лікарню – у нього діагностували колоту рану живота. Як з'ясувалося, хлопчик грав біля будинку з товаришами у футбол. Він перелазив через паркан за м'ячем, послизнувся і наткнувся на вістря", - розповіла Пастернак.

Деталі події

27 жовтня в передмісті Одеси, в селі Корсунці, 12-річний хлопчик, намагаючись перелізти через залізний паркан, наткнувся на вістря.

За допомогою спеціального обладнання співробітники ДСНС зрізали залізний паркан. Разом зі шматком огорожі, що застрягла в області живота, хлопчика передали лікарям швидкої допомоги.

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Автор: Лариса Козова