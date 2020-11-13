НАЕК «Енергоатом» продовжує виконувати соціальну місію, допомагаючи лікарням та хворим на Covid-19 у містах-супутниках вітчизняних АЕС.

Так, спільним рішенням адміністрації Компанії та профспілкового комітету медико-санітарним частинам Вараша, Енергодара та Южноукраїнська надано фінансову допомогу на придбання лабораторій для тестування на Covid-19. Наразі у цих населених пунктах немає власних лабораторій, а тому лікарі змушені возити зразки тестів у інші міста, що суттєво збільшує час очікування результатів і призводить до швидшого поширення хвороби. Адже хворі люди ще кілька днів продовжують спілкуватися та ходити на роботу, не підозрюючи про наявність в організмі небезпечного вірусу. Придбання відповідного обладнання та облаштування лабораторій дасть можливість скоротити час очікування результату до кількох годин, і це допоможе знизити загальні темпи поширення коронавірусу.

Нагадаємо, що крім цього Енергоатом направив до Міністерства охорони здоров’я лист із пропозицією постачати для закладів охорони здоров’я рідкий кисень – до 200 балонів на добу. Наразі Компанія завершує процедуру отримання ліцензії для вироблення кисню в медичних цілях.

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Автор: УНІАН