Останній випадок захворювання був зафіксований 20 червня.

У Моршині Львівської області в рамках пілотного проекту принаймні однією дозою було щеплено 72,4% мешканців, повністю завершили вакцинацію двома дозами - 66%.

Про це йдеться в дописі на Facebook-сторінці МОЗ України.

"У місті Моршині Львівської області триває пілотний проект з вакцинації проти COVID-19 більшості дорослого населення. Принаймні однією дозою було щеплено 72,4% мешканців, повністю завершили вакцинацію двома дозами - 66%", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ вказують, що зараз у Моршині немає зареєстрованих нових хворих на COVID-19. Останній випадок захворювання був зафіксований 20 червня.

Читайте такожВ Україну доставлено понад 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca - ЮНІСЕФ"90% від усіх вакцинованих щепили вакциною Sinovac (CoronaVac). Також щеплення здійснювали вакцинами AstraZeneca та Pfizer-BioNTech (Comirnaty)", - зауважили у відомстві.

Вакцинація в Україні

Як повідомляв УНІАН, вчора в Україні щепили від коронавірусу 159 тис. 121 особу.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 млн 855 тис. 095 українців, з них повністю імунізовані 2 млн 215 тис. 230.

Автор: Костянтин Гончаров