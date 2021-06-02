У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, коли особа вважається повністю імунізованою від COVID-19.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ у Facebook.
"Загалом, людина вважається повністю імунізованою від COVID-19, коли минуло два тижні після отримання другої дози вакцини", - йдеться у повідомленні.
Якщо ж особа вакцинувалася лише однією дозою або з моменту другого щеплення ще не минуло двох тижнів, вона не вважаєтеся повністю імунізованою і ще не має ефективного захисту від хвороби.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.
Наразі щеплення роблять вакцинами CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute), CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech та вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.
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