Повністю імунізованими вважаються особи, у яких минуло два тижні з дня отримання другої дози вакцини.

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, коли особа вважається повністю імунізованою від COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ у Facebook.

"Загалом, людина вважається повністю імунізованою від COVID-19, коли минуло два тижні після отримання другої дози вакцини", - йдеться у повідомленні.

Якщо ж особа вакцинувалася лише однією дозою або з моменту другого щеплення ще не минуло двох тижнів, вона не вважаєтеся повністю імунізованою і ще не має ефективного захисту від хвороби.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Наразі щеплення роблять вакцинами CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute), CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech та вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко