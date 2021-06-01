Ця партія призначена для вакцинації другою дозою тих, в кого вже пройшов інтервал 12 тижнів після першого щеплення.

В Україні вже до кінця тижня в рамках глобальної ініціативи COVAX буде доставлено 705 600 доз вакцини AstraZeneca.

Про це повідомляється на сайті МОЗ. «Вже до кінця тижня в межах глобальної ініціативи COVAX до України прибуде 705 600 доз вакцини AstraZeneca. Вона буде призначена для проведення вакцинації другою дозою тих, в кого вже пройшов інтервал 12 тижнів після першого щеплення», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, як відзначають у МОЗ, ця партія вакцини буде призначена для медиків і працівників закладів охорони здоров’я, учасників операції Об'єднаних сил, соціальних працівників, священнослужителів, співробітників МВС, СБУ, людей віком 65+.

Також другу дозу вакцини гарантовано отримають люди, які вакцинувались залишковими дозами або громадські діячі.

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Кампанія з вакцинації розпочалася в Україні 24 лютого.

Наразіщеплення роблять вакцинами CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute), CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech та вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

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Автор: Костянтин Гончаров