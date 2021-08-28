Головний санлікар Ігор Кузін зазначив, що під час ревакцинації вакцину можна буде змінювати.

У МОЗ передбачають проведення додаткової вакцинації від COVID-19 через рік після основного курсу.

Про це заявив головний санлікар Ігор Кузін, повідомляється у Telegram-каналі "Коронавірус у регіонах".

З його слів, з приводу ревакцинації від COVID-19 йде багато дискусій, і немає достовірних статей в наукових журналах і офіційних позицій міжнародних організацій, що бустерна доза вакцини рекомендована або обов'язкова, є тільки заяви деяких фармкомпаній, що ревакцинація викликає більшу імунну відповідь.

"Тобто ми поки не робимо бустерну дозу. Зараз наша основна стратегія – це ревакцинація через рік", – заявив Кузін.

За його прогнозом, нові дані про ефективність бустерної дози з'являться в кінці вересня. Також Кузін зазначив, що під час ревакцинації вакцину можна буде змінювати, але рекомендацій ще немає.

Читайте такожЛікар пояснив, чому нова хвиля коронавірусу в Україні не стартує в листопадіЯк повідомляв УНІАН, від початку кампанії з вакцинації щеплено 5 млн 208 тис. 200 осіб, отримали дві дози 3 млн 427 тис. 847.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї, та Spikevax американської компанії Moderna.

Автор: Олег Давигора