Експерт заявляє про надмірність інформації про коронавірус в Україні, що негативно впливає на процес боротьби з вірусом.

Українці отримують надто багато інформації про коронавірус із різних джерел. Це інформаційне навантаження необхідно зменшити.

Таку думку висловила доктор медичних наук, професорка, епідеміологиня Наталія Виноград, передає Obozrevatel.

Лікар вважає, що про поточну ситуацію з COVID-19 мають повідомляти окремі посадові особи раз на день.

"Припиняємо зайве інформаційне перевантаження населення. Як на мене, впродовж двох років це є один із критичних напрямів. Комусь вигідно, щоб люди постійно нервувались, мали різнонаправлену інформацію", - наголосила інфекціоніст.

Експерт провела паралель з інформуванням громадян України про події в зоні бойових дій на сході країни.

Читайте такожІнфекціоніст назвала найбезпечнішу вакцину від COVID-19 в Україні (відео)

"Ви чули, щоб про події на фронті хтось більше казав, ніж відповідальна особа – скільки поранених, вбитих, скільки обстрілів? Ні. Так само має бути і тут", – зазначила Виноград.

"У нас теж війна, тільки біологічна. Є одна людина, яка має право озвучувати, яка надає потрібну інформацію щодня. І кожного дня відповідно до певної території і груп населення ми маємо включати адекватність у наших заходах і моделювати – це закрити, це заборонити, за цим слідкувати", - підсумувала епідеміолог.

Нагадаємо, головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький повідомив про новий фейк, який стосується вакцинації від коронавірусу COVID-19. "Фейковізація" процесу імунізації триває невпинно, зазначив медик.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко