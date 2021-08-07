З початку пандемії в Україні підтвердили 2 258 532 випадки COVID-19.

Станом на ранок 7 серпня в Україні ще 1054 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє МОЗ у Telegram.

З них – 72 дитини та 13 медпрацівників.

За минулу добу з ускладненнями до лікарень потрапили 534 хворих. Ще 20 померли, водночас 1393 видужали.

Читайте такожСлідом за Львовом пункт вакцинації проти COVID-19 відкрили у міжнародному аеропорту "Київ"З початку пандемії в Україні підтвердили 2 258 532 випадки COVID-19. З них 2 190 686 громадян одужали, а 53 085 – померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (176), Харківській (100), Одеській (76), Дніпропетровській (75) та Херсонській (68) областях.

Учора в МОЗ заявляли про 1081 підтверджений випадок інфікування коронавірусом.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

В Україні встановлено новий рекорд щеплень проти COVID-19 за добу: вчора вакциновано 170 тис. 602 людини. Як повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я, одну дозу отримали 101 тис. 550 людей, повністю імунізовані - 69 тис. 052.

Протягом доби працювали 911 мобільних бригад, 2 тис. 705 пунктів щеплення, 316 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 млн 055 тис. 092 людини, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 млн 353 тис. 218. Загалом проведено 6 млн 408 тис. 308 щеплень.

Коронавірус в Україні: чи буде локдаун

Фахівці не виключають, що зростання кількості інфікованих й госпіталізованих може бути пов’язаним з поширенням в країні найзаразнішого штаму COVID-19 "Дельта". За даними МОЗ, найбільше таких хворих нині на Волині, Одещині, Тернопільщині, Буковині та в Києві.

Однак заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін не вбачає у статистиці загрозливої динаміки. За його словами, про запровадження локдауну в Україні поки не йдеться. Хоч деякі міста почали готуватися до посилення обмежень, зокрема Київ.

На сьогодні в Україні п'ять областей не відповідають показникам "зеленої" зони карантину у період стримування і протидії поширенню коронавірусної інфекції. Про це свідчать індикатори визначення рівнів епідемічної небезпеки, опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров'я.

За рівнем епідемічної небезпеки усі регіони України перебувають у "зеленій" зоні. Проте у п'яти областях окремі індикатори не відповідають необхідним нормам.

Зокрема, у Донецькій області динаміка рівня госпіталізацій перевищує 50% (станом на 6 серпня - 53,5%), в Івано-Франківській (станом на 6 серпня - 52,8%), у Рівненській (станом на 6 серпня - 106,3%), у Тернопільській (станом на 6 серпня - 160,0%), у Черкаській (станом на 6 серпня - 70,0%).

При цьому, у Києві при встановленій нормі рівня захворюваності менш як 75 на 100 тис. населення цей показник наразі становить 76.

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Автори: Яна Ставська, Віталій Саєнко, Світлана Закелова