Це може бути пов'язане з тим, що не всі лікарі опанували цифрову систему.

В Україні перенесуть дату остаточної відмови від паперових лікарняних на 1 жовтня.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на Міністерство охорони здоров'я, де підготували відповідний наказ.

За словами прес-секретаря МОЗ Романа Борща, з трьох тисяч закладів, які можуть визначати непрацездатність, уже в понад 2 тисячах медзакладів можуть "видавати" електронні довідки.

"Зараз понад дві тисячі закладів можуть формувати електронні лікарняні. Передбачений повний перехід з 1 вересня, але зважаючи на те, що є окремі відомчі лікарні - ті, що в глибинках, яким треба трохи більше часу - зараз юстується наказ, який продовжить цей перехідний період до жовтня", - сказав Борщ.

Таким чином, нині можна оформляти лікарняні в електронному форматі, але певний час медзаклади ще зможуть видавати й паперові листки непрацездатності.

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Електронні лікарняні: що відомо

У лютому Верховна Рада схвалила постанову про забезпечення функціонування електронного реєстру листків непрацездатності.

У березні Кабінет міністрів ухвалив постанову, завдяки якій Міністерство цифрової трансформації і Міністерство охорони здоров'я змогли запустити електронні лікарняні. Лікарі можуть формувати медичні висновки онлайн - через електронну систему охорони здоров'я.

З червня по серпень медичні заклади могли формувати як електронні лікарняні, так і видавати паперові листи непрацездатності. Повний перехід на електронну систему формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність мав відбутися вже з 1 вересня.

Автор: Олександр Топчій