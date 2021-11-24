За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрована у Києві, Полтавській та Донецькій областях.

В Україні за добу виявили 14 325 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1183 дитини та 287 медпрацівників.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус-інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 4077 осіб; зафіксовано 595 летальних випадків; одужали – 29 044 особи.

Крім цього, проведено тестувань за добу – 108 827 (зокрема методом ПЛР – 52 719, методом ІФА – 11 343); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 765.

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 3 367 461 особа;

одужало – 2 825 641 особа;

летальних випадків – 82 913;

проведено ПЛР-тестувань – 15 648 456.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1743), Полтавській (1060), Донецькій (948), Запорізькій (906) і Хмельницькій (808) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1743 випадки;

Вінницька область – 659 випадків;

Волинська область – 581 випадок;

Дніпропетровська область – 674 випадки;

Донецька область – 948 випадків;

Житомирська область – 341 випадок;

Закарпатська область – 403 випадки;

Запорізька область – 906 випадків;

Івано-Франківська область – 525 випадків;

Київська область – 795 випадків;

Кіровоградська область – 162 випадки;

Луганська область – 336 випадків;

Львівська область – 511 випадків;

Миколаївська область – 556 випадків;

Одеська область – 491 випадок;

Полтавська область – 1060 випадків;

Рівненська область – 619 випадків;

Сумська область – 324 випадки;

Тернопільська область – 275 випадків;

Харківська область – 562 випадки;

Херсонська область – 223 випадки;

Хмельницька область – 808 випадків;

Черкаська область – 518 випадків;

Чернівецька область – 173 випадки;

Чернігівська область – 132 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Понад 13 млн українців отримали одну дозу вакцини проти COVID-19. Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 млн 000 тис. 634 людини, з них отримали одну дозу – 13 млн 000 тис. 632 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 млн 225 тис. 182 людини", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ додали, що минулої доби вакциновано 286 тис. 121 людину.

З початку кампанії з вакцинації проведено 23 млн 225 тис. 814 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автори: Ірина Погоріла, Світлана Закелова