В Україні за добу виявили 14 325 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1183 дитини та 287 медпрацівників.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус-інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 4077 осіб; зафіксовано 595 летальних випадків; одужали – 29 044 особи.
Крім цього, проведено тестувань за добу – 108 827 (зокрема методом ПЛР – 52 719, методом ІФА – 11 343); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 765.
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За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 3 367 461 особа;
- одужало – 2 825 641 особа;
- летальних випадків – 82 913;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 648 456.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1743), Полтавській (1060), Донецькій (948), Запорізькій (906) і Хмельницькій (808) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1743 випадки;
Вінницька область – 659 випадків;
Волинська область – 581 випадок;
Дніпропетровська область – 674 випадки;
Донецька область – 948 випадків;
Житомирська область – 341 випадок;
Закарпатська область – 403 випадки;
Запорізька область – 906 випадків;
Івано-Франківська область – 525 випадків;
Київська область – 795 випадків;
Кіровоградська область – 162 випадки;
Луганська область – 336 випадків;
Львівська область – 511 випадків;
Миколаївська область – 556 випадків;
Одеська область – 491 випадок;
Полтавська область – 1060 випадків;
Рівненська область – 619 випадків;
Сумська область – 324 випадки;
Тернопільська область – 275 випадків;
Харківська область – 562 випадки;
Херсонська область – 223 випадки;
Хмельницька область – 808 випадків;
Черкаська область – 518 випадків;
Чернівецька область – 173 випадки;
Чернігівська область – 132 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
Понад 13 млн українців отримали одну дозу вакцини проти COVID-19. Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.
"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 млн 000 тис. 634 людини, з них отримали одну дозу – 13 млн 000 тис. 632 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 млн 225 тис. 182 людини", - йдеться у повідомленні.
У МОЗ додали, що минулої доби вакциновано 286 тис. 121 людину.
З початку кампанії з вакцинації проведено 23 млн 225 тис. 814 щеплень.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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